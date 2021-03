Covid, strage senza fine: altre 6 vittime nel Salernitano Lutto a Pontecagnano, San Cirpriano, Mercato San Severino, San'Egidio. Due decessi ad Angri

Una strage senza fine. Continuano ad aumentare le vittime del Covid in provincia di Salerno. Diverse le città a lutto. A darne notizia i primi cittadini nei consueti aggiornamenti in merito alla situazione epidemiologica nei comuni.

Dolore a Pontecagnano. La città “Tristemente dice addìo ad un concittadino, portato via da questa terribile pandemia. - Scrive il sindaco Lanzara - A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia, e come sempre un forte ed affettuoso abbraccio virtuale. Un dolce pensiero anche a tutti coloro che sono ancora prigionieri del virus, in attesa di guarigione.” Sono 14 i nuovi positivi nel comune e 6 i guariti. Il totale delle persone attualmente positive al Covid è di 215.

“Un giorno più triste del solito.” Ad Angri. Il comune dell’Agro, uno dei più colpiti da questa nuova ondata di contagi, piange la scomparsa di due cittadini vittime del virus. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha espresso il suo cordoglio: “Questa malattia toglie la libertà e la serenità, ma prima di tutto può portarci via gli affetti più cari. Vi chiedo ancora, e lo farò fino alle fine dell’emergenza, di rispettare le regole e stare molto attenti.” Un altro pesante bollettino quello di ieri sera: 26 nuovi contagi: sfondata quota 500 positivi in città. Nel comune sono513 i casi attivi.

Lutto anche a Mercato San Severino. Non ce l’ha fatta una donna, residente al Capoluogo e risultata positiva al COVID-19 nelle scorse settimane.”Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità.” Ha scritto il sindaco Antonio Somma. Sono 15 i nuovi infetti in città per un totale di 96 cittadini tuttora positivi.

Un nuovo decesso anche a San Cipriano Picentino. Ha perso la sua battaglia contro il virus Umberto Barra. Il sindaco Sonia Alfano ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. Sono 2 i nuovi casi Covid-19 in città, ed un guarito. Il totale degli attuali positivi è di 52 persone.

Nel bollettino di Sant’Egidio del Monte Albino si registra la sesta vittima del Coronavirus nel comune. “Si tratta del caso registrato con il numero 508. Come sempre in queste circostanze, l'Amministrazione comunale, certa di interpretare i sentimenti di cordoglio dell'intera comunità, si stringe affranta alla famiglia di questa nostra concittadina che non è riuscita a vincere la battaglia contro il covid.” Scrivono dal Comune.

Questo, il quadro complessivo a Sant'Egidio del Monte Albino: 624 casi da inizio pandemia, 128 casi attualmente positivi (di cui 4 ospedalizzati), 490 guariti, 6 decessi.

Aumentano i contagi anche in altri comuni della provincia. A Sala Consilina sale a 104 il numero delle persone contagiate, tra cui due bambini di 1 e 3 anni, 26 nuovi positivi al Covid-19 a Pagani che conta 327 casi attivi. 3 nuovi contagi a Baronissi e 6 nuovi casi a Montecorvino Rovella.

A Bellizzi sono 74 i cittadini attualmente positivi. “Sono tutti in quarantena fiduciaria e la maggioranza sono tutti asintomatici. Abbiamo qualche caso che è ricoverato per insufficienza respiratoria. A tutti loro auguro una immediata guarigione.” Scrive il sindaco Mimmo Volpe.