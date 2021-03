Boom casi Covid a Pagani: positivo anche il sindaco De Prisco Aumentano i contagi nel Salernitano, un nuovo decesso a Polla

57 nuovi positivi solo nella giornata di oggi. E' il pesante bollettino comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania per la città di Pagani. Boom di contagi per il comune dell'Agro che si conferma la zona più colpita da questa nuova ondata in provincia di Salerno. Tra i nuovi infetti, anche il sindaco Lello De Prisco. A comunicarlo proprio la fascia tricolore con un post sui social: "Purtroppo da tampone effettuato nella giornata di oggi in via precauzionale sono risultato positivo al Covid-19. Sono asintomatico, sto bene, anche se in pensiero per il mio distacco forzato dagli uffici comunali. In questi giorni di quarantena seguirò da casa tutte le azioni amministrative, che non si fermeranno, grazie alla mia squadra. Teniamo duro, non abbassiamo la guardia e prestiamo la massima prudenza, purtroppo il percorso è ancora lungo, ma dobbiamo metterci tutte le forze per farcela".

"Sono stato attento - Ha aggiunto la fascia tricolore - ho usato doppia mascherina e distanziamento. Ho fatto oggi un tampone precauzionale, e sono risultato positivo. Vi raccomando state a casa se potete."

Intanto, aumentano i contagi anche in altri comuni della provincia: un nuovo caso a Minori, sale a 108 il totale dei cittadini positivi al Covid-19 a Sala Consilina che stasera registra nuovi 4 casi. 3 nuovi casi anche a Polla, dove purtroppo oggi ha perso la vita un 68enne contagiatosi nei giorni scorsi e ricoverato all'ospedale di Eboli. Ancora tre contagi a Montesano. 7 i nuovi positivi ad Agropoli, 3 quelli a Capaccio Paestum.