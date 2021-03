Vaccini nel Salernitano: centri in strutture turistiche La proposta degli albergatori del Golfo Policastro e Assoturismo

Gli operatori turistici del Golfo di Policastro offrono gratuitamente le loro strutture per trasformarle temporaneamente in centri vaccinali Covid-19. E' l'iniziativa, promossa dal Distretto turistico e Assoturismo Itr, che coinvolge tutte le strutture alberghiere e ricettive di vario genere presenti da Sapri e San Giovanni a Piro. L'idea è riuscire in questo modo a velocizzare le operazioni di somministrazione del siero e far ripartire l'economia del territorio. Lo spiega il presidente del Distretto turistico Golfo di Policastro Alessandro Cocorullo che precisa il forte desiderio che la zona diventi al più presto zona bianca.