Baronissi piange la quindicesima vittima del Covid Non ce l'ha fatta un settantottenne ricoverato al Ruggi. Da sabato attivo il centro vaccinale

Baronissi piange la quindicesima vittima del Covid-19 in città. Non ce l'ha fatta un settantottenne ricoverato al Ruggi di Salerno. A dare il triste annuncio il sindaco Gianfranco Valiante che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città." Ancora un lutto, ancora dolore." Intanto, sabato partirà la campagna vaccinale in città in un centro attrezzato in pochissimo tempo all'interno dei locali del Palairno. E' il primo punto vaccinale della popolazione della valle dell'Irno che coprirà i sei comuni del territorio, Baronissi, Mercato San Severino, Fisciano, Bracigliano e Siano.