Covid 19: ancora un lutto a Pagani Non si fermano i contagi nell'Agro

Continua l'escalation del Covid 19 nel Salernitano: ancora una vittima a Pagani mentre i contagi non si fermano: 42 i nuovi positivi, i guariti sono 24. I cittadini attualmente contagiati sono 386. Il virus non si ferma nell'agro e continua a preoccupare, nonostante le misure restrittive adottate dai sindaci per cercare di fermare gli assembramenti.