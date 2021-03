Scafati: 10 ore in ambulanza in attesa di un ricovero L'odissea di una 60enne di Nocera inferiore affetta da Covid 19

Odissea per una 60enne di Nocera Inferiore, la donna positiva al coronavirus era assistita a casa dall'Usca poi, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute, ha avuto necessità di un ricovero ospedaliero. La donna è stata così portata prima all'Umberto Primo e poi ha atteso ben 10 ore in ambulanza all'esterno del Covid Hospital di Scafati, per mancanza di posti letto per poi avere accesso finalmente al pronto soccorso. Ore interminabili durante le quali ha ricevuto le cure dei sanitari.