Covid, ancora decessi: Nocera piange una giovane vittima Lutto anche ad Angri e Cava, aumentano i contagi in provincia di Salerno

E' ancora un pesante bollettino per la provincia di Salerno che piange nuove vittime del Covid. Dolore a Nocera Inferiore per la morte di un giovane cittadino. A darne notizia il sindaco Manlio Torquato che, via social, ha espresso il suo cordoglio con un lungo messaggio: "Abbiamo avuto conferma che nella giornata di oggi si è spento un nostro giovane concittadino. È stato anche il covid. Che fosse o meno soggetto "fragile", per qualche concomitante patologia, o se fosse stato anziano, o incidentato o cos'altro, poco importa. Era una persona.

Resta ancora una volta l'amarezza per noi che non siamo suoi familiari, ai quali purtroppo resta il dolore e cui siamo vicini, di dover annotare un altro lutto. La scia ormai è diventata lunga. Non solo qui, non solo a Nocera, certo. Ma credo si debba iniziare a fare i conti anche su come questa pandemia è stata gestita, in Europa e da noi. Perché le nostre "chiusure" non bastano da sole, anche se son l'unica controversa arma rimastaci nelle città insieme ai faticosi controlli. Se ancora registriamo una sanità pubblica in affanno, dopo un anno, e politiche vaccinali suicide su scala nazionale ed europea.

C'è un problema politico, e non sono i "politici" in quanto tali, gettati in pasto alla pubblica opinione per ogni cosa. Anche quando non c'entrano. È un problema di cultura politica. Che manca. Ed è un problema difficile da scardinare. È il declassamento della vita individuale di una persona a categoria (fragile/anziano vaccinato/non vaccinato ecc.) La sua subordinazione alle logiche economiche e finanziarie, alle ostinazioni ideologiche (che non sono affatto tramontate, solo cambiate). Questo disastro viene dritto dritto da tutto questo. Inutile dilaniarci tra noi tra aperture e chiusure, controlli o passeggiate. Non è mancanza di realismo, ma necessità di ripensare alla nostra umanità."

Ancora 21 positivi ad Angri che registra, anche, 16 nuovi guariti. Ma c'è anche un decesso. "Ancora una brutta conferma ci è arrivata dall’ASL in questa fase acuta della pandemia. Un altro concittadino, noto imprenditore angrese, è venuto a mancare a causa delle complicazioni da covid. Riposi in pace e sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi tanti amici." Scrive il sindaco Cosimo Ferraioli, sono 579 i casi attivi in città.

Dolore a Cava de’ Tirreni per la scomparsa di don Luigi Farrugia, monaco dell’Abbazia Benedettina. Il sindaco Vincenzo Servalli: “I cavesi si stringono in un abbraccio forte, intenso, affettuoso alla comunità monastica dell’Abbazia Benedettina, in un periodo di grande sofferenza. Alla perdita di don Gennaro si aggiunge la scomparsa di don Luigi. Al padre Abate, Michele,le sentite condoglianze dell’intera città”. Vicinanza è stata espressa dall'arcivescovo della diocesi Amalfi-Cava de' Tirreni Orazio Soricelli e del Presbiterio di Amalfi - Cava de' Tirreni: “Siamo vicini al Padre Abate Dom Michele Petruzzelli e ai monaci cavensi in questo momento di prova per la perdita di don Luigi, memoria storica della Badia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”.“

Nuova ondata di contagi a Pagani che registra 71 nuovi positivi al Covid-19. I guariti del giorno sono 24 e le persone ricoverate sono 11, per un totale di 473 cittadini attualmente positivi.

A Pontecagnano su 80 tamponi effettuati sono 5 i nuovi positivi, 7 invece guariti per un totale di 214 positivi attuali. Ad Agropoli sono emersi 2 nuovi casi di positività al Covid-19 e altrettanti guariti. Resta quindi invariato a 59 il numero di positivi attuali. 3 nuovi positivi a Capaccio Paestum che registra 142 casi in città ed altri 12 positivi attivi a Mercato San Severino, tra questi anche un dipendente comunale. Oggi la sede comunale di piazza Ettore Imperio resterà chiusa per consentire la santificazione delle strutture.

Intanto, sono tutti negativi i 14 tamponi effettuati su altrettanti bambini di Camerota capoluogo. Le persone positive a Covid-19 restano 5. Tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare e tutte in isolamento fiduciario a Camerota.