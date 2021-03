Nuovi casi Covid in provincia di Salerno, lutto a Pellezzano 59 nuovi positivi a Pagani, 22 ad Angri

Nuovi contagi in provincia di Salerno. Ad Angri sono emersi 22 nuovi positivi e 21 guariti, sono 583 i casi attivi in città. "Un pensiero a tutti gli attuali positivi, con l’augurio di guarire presto e la speranza che questo tempo passi il più serenamente possibile, sia sotto l’aspetto fisico che quello psicologico. - Ha scritto il sindaco Ferraioli, che ha poi rivolto un appello alla cittadinanza - Nel frattempo, facciamo la nostra parte. Rispettiamo le regole: mascherina, igiene delle mani e distanziamento. Limitiamo gli spostamenti e gli incontri, siamo coscienti."

Ancora un'ondata di contagi a Pagani dove si registrano altri 59 positivi al Covid-19, i guariti del giorno sono 43. I cittadini attualmente positivi sono 497. Nuovi contagi anche a San Valentino Torio, negli ultimi due giorni sono emersi 13 nuovi positivi e 7 guariti. Gli attuali positivi sono ora 182. "Come vedete il numero degli casi attivi aumenta ancora. - Sottolinea il sindaco Strianese - Siamo in zona rossa e ci sono numerosi divieti. Chiedo a tutti di collaborare per limitare la diffusione del contagio, nel frattempo che prosegue la campagna vaccinale che ci auguriamo ci porti fuori dal tunnel."

L'agro nocerino sarnese si conferma la zona calda di questa nuova ondata di contagi. Ma nuovi casi emergono in tutta la provincia. Ancora 7 positività a Fisciano, 3 a Mercato San Severino, 2 a Castellabate, 4 a Minori.

6 nuovi positivi anche a Pellezzano, il comune conta 59 persone attualmente positive al Coronavirus, ma nel bollettino della serata di ieri è stato comunicato anche un decesso. Non ce l'ha fatta la signora Natalina, residente in Pellezzano Capoluogo. "Alla famiglia ed ai conoscenti tutti giungano le condoglianze dell’Amministrazione Comunale e della Cittadinanza tutta." Ha scritto il sindaco Morra. Dall’inizio della pandemia si sono purtroppo registrati dieci decessi nel comune.