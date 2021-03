Covid nel Salernitano: nuova vittima a Montecorvino Rovella Il report dei sindaci sui nuovi contagi. L'appello del primo cittadino di Santa Marina

Ancora una vittima Covid in provincia di Salerno. Lutto a Montecorvino Rovella dove nella giornata di ieri si è registrato il decesso di un cittadino a causa di complicante dovute al Covid-19. Su 58 tamponi esaminati 11 sono risultati positivi. Nel comune anche 5 giuariti. "L'amministrazione comunale si stringe con affetto al dolore dei familiari costretti ad affrontare un momento così difficile in condizioni tanto complicate." Ha scritto il sindaco D'Onofrio. I positivi attuali sul territorio di Montecorvino Rovella sono 67.



12 positivi e 21 nuovi guariti ad Angri, 16 nuovi positivi e 26 guariti a Pagani dove i cittadini attualmente positivi sono 448. A Giffoni Valle Piana, invece, su 67 tamponi effettuati sono state riscontrate 13 positività. Si registrano anche 4 guarigioni. Quidni sono 53 i casi di positività attuali in città. 4 nuovi casi a Fisciano, altri 15 positivi e 6 guariti a Mercato San Severino che conta 177 casi attivi in città.

Nuovi contagi sono emersi anche nel comune di Santa Marina. il sindaco Giovanni Fortunato ha rivolto un appello alla cittadinanza "Alla prudenza e alla responsabilità, un invito all'ennesimo sforzo in questo momento così particolare e soprattutto in vista della stagione estiva che si avvicina e del prosieguo della campagna vaccinale. Invito tutti alla prudenza e al rispetto delle norme sanitarie, ad indossare la mascherina, osservare il distanziamento sociale, rispettare sempre e in ogni caso il divieto di assembramento e ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile. Il mio appello è rivolto anche ai giovani del mio Comune, in considerazione soprattutto del fatto che l’età media dei contagi si è abbassata, anche a voi chiedo un ultimo sforzo, evitate gli assembramenti e rispettate scrupolosamente le normative anti Covid, anche e soprattutto per proteggere i vostri genitori e i vostri nonni."

A Campagna si registra un nuovo caso. In totale, i casi di positività sul territorio ammontano complessivamente a 85. "Di questi 85 casi, 61 si sono sviluppati all’interno di 19 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare)" Fa sapere il sindaco. A Pontecagnano Faiano, su 84 tamponi effettuati sono emersi 8 nuovi positivi, 6 guariti.