Il Covid uccide i giovani: due vittime di 32 e 42 anni Tragedia a Nocera Inferiore e Pagani

Ancora due vittime tra le persone affette dal Covid 19 nel salernitano. A perdere la vita due giovani di 32 e 42 anni. Tragedia a Nocera Inferiore dove è morto un ragazzo di nazionalità rumena, aveva 32 anni. Era arrivato all'ospedale Umberto I in condizioni disperate, in codice rosso con febbre e dispnea, è deceduto a pochi minuti dal suo ricovero nella struttura dell'agro.

I sanitari invano hanno tentato di rianimarlo ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare. Pare stesse male da 4 giorni, si è spento per un arresto cardio circolatorio ed è risultato positivo al tampone rapido. Una 42enne di Pagani si è spenta all'ospedale Da Procida di Salerno, aveva contratto il virus, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi 10 giorni, poi il decesso. Lascia due figli.