Covid, ancora un decesso: lutto a Giffoni Valle Piana Nuovi contagi nel Salernitano: il report dei sindaci

Nuovi casi Covid in provincia di Salerno, aumentano anche i decessi. Lutto a Giffoni Valle Piana: una donna, ricoverata in ospedale, ha perso la vita per complicazioni legate al Covid-19. "Dal Sindaco Antonio Giuliano, dall'Amministrazione Comunale e dall'intera Città va l'abbraccio ai familiari e a tutti i cari." Scrivono dal comune. Su 25 tamponi effettuati è emersa una nuova positività. Sono 51 i casi attivi nel comune. 12 positivi e 22 nuovi guariti ad Angri per 548 positivi ancora attivi. A Pagani, invece, sono 21 i nuovi casi positivi per un totale di 442 casi attuali.

A San Valentino Torio, invece, sono 7 i nuovi casi positivi e 10 guariti. I casi positivi attuali sono ora 182. Ancora 11 positivi a Mercato San Severino dove si registrano, anche, 7 guarigioni.