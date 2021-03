Covid, muore ispettore di polizia a Baronissi: aveva 53 anni Il cordoglio del sindaco Valiante

Un pesante bollettino per la provincia di Salerno in questa domenica delle palme. Ancora una vittima del Covid è stata registrata a Baronissi. È deceduto oggi all’Ospedale Ruggi di Salerno l’Ispettore di Polizia Vincenzo D’Amico. L'uomo, di 53 anni, era stato ricoverato lo scorso 10 marzo. D'amico era in servizio presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. "Il cordoglio mio personale e della città’ di Baronissi alla vedova, ai due figli, alla famiglia, alla Polizia di Stato." Ha scritto il primo cittadino Gianfranco Valiante. Secondo l'ultimo aggiornamento, sono 7 i nuovi positivi nel comune, per un totale di 139 casi attivi sul territorio.