Covid nel Salernitano, boom di casi a Pagani: 37 nuovi contagi Lutto a Sassano. Sindaco Ferraioli:"Un domani, riguardando a questi mesi, ci sentiremo degli eroi"

Il Covid si diffonde ancora nel Salernitano: mentre in diversi comuni si registra una frenata nei contagi, nuovo boom di casi positivi a Pagani. L'ultimo bollettino reso noto dall'associazione Papa Charlie consegna alla città 37 nuovi positivi e 17 guariti, per un totale di 443 casi attivi.

Ad Angri, invece, sono 10 i nuovi positivi e 21 nuovi guariti. "Sono sicuro che un domani, si spera quanto più vicino possibile, riguarderemo a questi giorni, a questi mesi e a questi anni, ci sentiremo dei piccoli eroi. Ognuno con la sua parte. - Il messaggio che il sindaco Ferraioli ha scritto alla cittadinanza - Io, come spesso accade da più di un anno ormai, sono ancora a lavoro per garantire il migliore servizio alla comunità, che sia nell’emergenza che sia nell’ordinario. Non sempre è facile, per questo vi chiedo la massima coesione per uscire da questo incubo con meno danni possibile. Ce la faremo. E lo faremo insieme."

Un nuovo lutto colpisce il comune di Sassano. Il Covid porta via una donna di 71 anni, Maria Chiurillo. Il sindaco Domenico Rubino ha espresso il suo cordoglio via social. La città conta così la quinta vittima del Coronavirus, sono 33 i positivi attuali.

3 nuovi positivi a Mercato San Severino, 2 nuovi casi a Capaccio, 6 nuovi contagi a San Marzano sul Sarno. 7 positivi e 17 guarigioni ad Eboli, ad oggi sono in isolamento domiciliare 145 soggetti.