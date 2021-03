Covid,coppia di Baronissi muore ad Arezzo: ricordo del sindaco Le parole di una delle figlie: "Queste morti lasciano un vuoto enorme, nemmeno un funerale"

Il coronavirus li ha strappati alla vita a poco più di una settimana di distanza, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ricorda Michele Lepore e sua moglie Maria De Pari, cittadini nati a Baronissi, ma domiciliati ad Arezzo, rubati dal Covid, rispettivamente il 28 gennaio e 5 febbraio scorso.

"Entrambi i nostri concittadini sono stati seppelliti, per loro ferma volontà, a Baronissi a cui erano molto legati." Ha spiegato il primo cittadino che ha poi riportato le parole di una delle figlie della coppia, Anna, che non possono "non toccare la nostra sensibilità ed indurci a profonda riflessione":

"Queste morti ti lasciano dentro un vuoto enorme, nemmeno un funerale, un ultimo saluto ma solo il tuono delle ultime parole...il suo congiunto è deceduto, ora faremo un elettrocardiogramma di venti minuti, poi lo mettiamo in un sacco nero, lei venga a prenderlo quando vuole”.

L'intera comunità si è stretta nel dolore della famiglia. "Non intendo aggiungere altro alle parole di Anna, sono molto, troppo chiare e dolorose. - Ha concluso la fascia tricolore - Voglio però qui ricordare la triste scomparsa di due persone che amavano la loro città, Baronissi, dove hanno voluto restare per sempre. Un abbraccio affettuoso ad Anna e a sua sorella suor Elisa."