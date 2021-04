Camerota, si guarda all'estate: "Sogniamo Bandiera Blu" "Il Cilento, ultimo grande polmone sano della Campania". Le parole del sindaco Scarpitta|VIDEO

Perla del Cilento e cuore della costiera "selvaggia", il comune di Camerota è uno dei fiori all'occhiello della provincia di Salerno. Dal turismo alle ultime iniziative messe in campo, passando per la situazione epidemiologica in città, ad accendere i riflettori sul comune e a fare il punto della situazione è il sindaco Mario Salvatore Scarpitta. E' di pochi giorni fa la notizia di un nuovo grande progetto in vista dell'estate. Un portale virtuale per raccontare le bellezze di Camerota e per mettere in vetrina le attività e i servizi presenti sul territorio, un modo per portare il turismo "alla portata di un click". Una mappa interattiva in cui saranno mostrate le meraviglie dei borghi attraverso il canale digitale: dal web alla app, passando per i social network e la realtà aumentata.

"Era un obiettivo del nostro programma elettorale, un progetto che andava assolutamente realizzato. Una piattaforma dove i nostri operatori turistici potranno interagire con i clienti e dove mettere in mostra tutte le straordinarie bellezze e il patrimonio del nostro territorio per farle conoscere in tutto il mondo. Una cittadina turistica come Marina di Camerota, da sola, ha circa 800mila presenze l'anno, subito dopo Napoli e Sorrento, è la terza in Campania. Non poteva, quindi, non avere un progetto del genere." Ha sottolineato la Fascia Tricolore. Nonostante la pandemia e la partenza "con il freno a mano tirato", anche la scorsa stagione estiva ha registrato numeri eccezionali, complice la grande varietà di offerte: dal lusso degli alberghi alla natura selvaggia, "Una realtà che hanno pochissime altre località".

Al momento, nel comune, sono 9 i cittadini positivi al Covid. Il comune si è sempre distinto per un basso numero di contagi "Speriamo che con le vaccinazioni si spengano i focolai e possa ritornare il prima possibile la normalità" ha dichiarato il sindaco Scarpitta, sottolineando che, in vista delle festività pasquali, sono stati intensificati i controlli sul territorio. L'attenzione è massima, necessario preservare quello che è, per molti, "un paradiso terrestre".

Gestione dell'emergenza Coronavirus, promozione del turismo e tutela dell'ambiente tra i principali punti dell'amministrazione. Oltre 30 le opere pubbliche realizzate, tra queste, non più tardi di novembre, l'inaugurazione del terzo depuratore in quattro mesi. La cura e la difesa del mare è un elemento fondamentale: "Ci siamo candidati alla bandiera blu. Il nostro depuratore è uno dei più importanti in Europa per tecnologia, le analisi in uscita delle acque sono straordinarie". A testimoniarlo, anche un gradito ritorno: un branco di globicefali, con due cuccioli di pochi mesi, avvistato dai pescatori nel golfo. Cetacei, comunemente chiamati “delfini balena”, il cui ultimo avvistamento risaliva al 2006.

Una terra di natura e cultura, sottolinea Scarpitta: "Siamo nel cuore della dieta mediterranea, abbiamo delle torri straordinarie ed è in programma un evento in cui riceveremo speleologi da tutto il mondo per le nostre grotte del Paleolitico, ed ancora il centro storico, il castello. La grande opportunità che ci darà questa piattaforma virtuale è quella di far brillare i tanti gioielli che abbiamo".

Una grande risorsa da tutelare: "Sappiamo che il Cilento sta per esplodere: è l'ultimo vero, grande, polmone sano della Campania. Dobbiamo stare attenti a fare le cose per bene e salvaguardarlo scegliendo flussi turistici che possano garantire un innalzamento della qualità, non solo della quantità".