Covid nel Salernitano, Sala Consilina piange un'altra vittima Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania sono 136 i nuovi positivi in provincia

Ancora un lutto per Coronavirus nel Salernitano in questo lunedì in Albis. Non ce l'ha fatta una donna Sala Conislina. Aveva 85 anni. L'anziana è deceduta nel reparto Covid dell'ospedale di Polla. E' la 61esima vittima nel Vallo di Diano.

Il bollettino di Pasquetta, intanto, consegna alla provincia altri 136 positivi su 983 tamponi analizzati. Questi i dati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Il tasso di positività al 13.83%.