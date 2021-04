Covid, a Buccino 2 ragazzi positivi dopo una festa di laurea Ora si teme focolaio. 11 nuovi casi a Sant'Egidio, nuovi contagi in diversi comuni

Nuovi contagi Covid nel Salernitano. A Buccino, dopo una festa di laurea, avvenuta settimana scorsa in un'abitazione, sono risultati positivi al virus due ragazzi. Ai festeggiamenti avrebbero preso parte circa 50 persone. Ora si teme un focolaio. Sono già stati predisposti i tamponi per i partecipanti alla festa, al momento privi di sintomi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Parisi, gli attuali positivi sul territorio erano 3. Si attendono i risultati nei nuovi test.

Intanto, nel comune di Castel San Giorgio i nuovi contagi, tra ieri ed oggi, sono in totale 12. Mentre i guariti sono 4, per un totale di 94 persone attualmente positive. 2 positivi e 13 nuovi guariti ad Angri che fa scendere il numero dei casi attivi a 490. Peggiora la situazione nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino dove, nella serata del lunedì in Albis, l'amministrazione comunale ha comunicato la presenza di 11 nuovi casi Covid, nessuna guarigione. Sono 121 i cittadini attualmente positivi in città, di cui 1 ospedalizzato. Sala a 43 il numero dei cittadini attualmente contagiati anche nel piccolo comune di Valva. Ieri sono emersi altri 4 casi: "Ricordiamo a tutti di rispettare rigorosamente le norme anti COVID e porre la massima attenzione poiché la situazione purtroppo è in continua evoluzione" L'appello dell'amministrazione. Ancora, 6 guariti e 4 nuovi positivi al virus a Vietri sul Mare, 6 positivi ed 1 cittadino negativizzato a San Cipriano Picentino che registra 26 casi attivi.