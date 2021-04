Covid, Pagani ed Eboli registrano due nuove vittime Nuovi contagi nel Salernitano: 12 ad Eboli, 9 a Capaccio.

Nuovi contagi e guarigioni in provincia di Salerno. Ma aumentano anche le vittime. A Pagani si registrano 3 nuovi positivi al Covid-19 e 26 negativizzati. Nella tarda serata di ieri, l'associazione Papa Charlie ha poi comunicato anche un decesso. Il comune piange così la sua 35esima vittima del Coronavirus. I cittadini attualmente positivi sono 383.

Nell'ultimo focus pubblicato dal comune di Eboli in merito alla situazione epidemiologica in città, con riferimento al periodo che va dal 15 agosto 2020 al 6 aprile 2021, il numero complessivo dei casi positivi a virus è di 1918, quello dei decessi è 36. Dall'ultimo bollettino sono emersi 12 nuovi positivi e 5 guariti. Il comune conta anche un nuovo decesso. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 157 persone.

Respiro di sollievo, invece, ad Angri dove il nuovo bollettino ha consegnato 0 positivi e 12 nuovi guariti. "Un giorno senza contagio e il numero degli attuali positivi che scende, devono darci il giusto slancio per fare sempre meglio. Contenere il virus si può, ognuno con la propria parte." Ha dichiarato il sindaco Cosimo Ferraioli. Sono 478 i casi attivi in città.

A San Marzano sul Sarno sono 6 i nuovi contagi, 2 le guarigiorni. Il totale dei cittadini attualmente positivi al virus è di 102.

Nel comune di Bracigliano, invece, al momento gli attualmente positivi sono 8. "Per fortuna la maggior parte di loro risulta asintomatica, mentre altri riscontrano solo lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta e sana guarigione." Ha dichiarato il sindaco Antonio Rescigno.

Ancora 4 contagi a Fisciano, 4 anche a Pontecagnano, mentre Capaccio Paestum registra 9 nuovi positivi.