Covid killer a Baronissi: muore storica commerciante Secondo lutto in due giorni nel comune. Restano chiusi parchi e ville e giardini in città

Baronissi piange l'ennesima vittima del Covid. Non ce l'ha fatta la signora Amelia Toriello, storica commerciante di via Ferreria. Già sofferente per altra patologia, non è riuscita a superare la sua battaglia contro il coronavirus. "Era amata da tutti i cittadini del quartiere. Le condoglianze più affettuose alle famiglie Toriello e Lodato." Ha scritto il sindaco Gianfranco Valiante. E' la seconda vittima in due giorni nel comune della Valle dell'Irno, la terza da inizio aprile.

Il primo cittadino, per cercare di limitare la diffusione del virus, due giorni fa ha firmato una nuova ordinanza in cui dispone la chiusura al pubblico dei parchi urbani, delle ville comunali, dei giardini pubblici, delle piazze, dei parchi gioco con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso. Dall'ultimo aggiornamento fornito dall'amministrazine comunale, sono 160 i cittadini attualmente positivi al virus nel comune.