Covid, Baronissi e Pellezzano dicono addio a Bernardino Sica Noto titolare di una pasticceria di Acquamela. Il cordoglio dei sindaci

Il Coronavirus miete un'altra vittima nel Salernitano. Un triste giorno per i comuni di Baronissi e Pellezzano che si stringono nel dolore per la morte di Bernardino Sica, titolare della storica pasticceria-bar “Tre Angels” di Acquamela e residente residente in località Grotte. L'uomo era da giorni ricoverato all’ospedale “Da Procida” di Salerno, dove, questa notte, a causa dell'aggravarsi delle due condizioni, è deceduto. E' la quarta vittima da inizio mese nel comune di Baronissi.

"Bernardino era rispettato e amato da tutti, nel suo locale sempre gentile e attento. Le nostre care condoglianze alla vedova, ai figli Angelo e Annarita, alla famiglia tutta." Il cordoglio del sindaco Valiante.

Anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha affidato ai social il suo messaggio di condoglianze: "Di Bernardino Sica si esaltano le doti di grande lavoratore, un commerciante a 360 gradi, che ha avuto la capacità e il pregio di aver trasformato la sua passione in una professione, vale a dire quel lavoro che gli ha permesso di mantenere la sua famiglia e di mettere in piedi una delle più rinomate realtà commerciali della Valle dell’Irno. Alla moglie e ai figli ha lasciato un’eredità formata da valori, sacrificio e passione per il lavoro. A loro il compito di proseguire ciò che il compianto Bernardino ha lasciato qui sulla terra."

Si stringe del dolore anche l'associazione di volontariato "Il Punto": "Una triste notizia ci ha colto di sorpresa stamattina, la morte di un caro amico nonché commerciante del nostro territorio. Un gran lavoratore, un uomo disponibile e di cuore, il quale ci omaggiava sempre con le sue prelibatezze durante le nottate, non voleva mai essere retribuito. Le nostre più sentite condoglianze alla moglie, ai figli Angelo e Annarita. Che la terra ti sia lieve Bernardo."