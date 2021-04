Covid: scuole chiuse a Castellabate e Mercato San Severino Lutto ad Eboli, nuovi casi nel Salernitano: 26 contagi a Capaccio

Il Covid si diffonde ancora nel Salernitano. La provincia registra nuovi contagi e ancora decessi. Eboli piange la sua 40esima vittima del virus. Tra il 13 e il 14 aprile, il comune ha registrato 16 nuovi positivi e 7 guariti. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 160 soggetti positivi.

A Castellabate sono 6 i nuovi casi positivi. 3 di questi sono contatti delle persone positive rientrate dall’estero giorni fa e che già erano in isolamento. Per quanto riguarda gli altri tre, si tratta di cittadini facenti parte dello stesso nucleo familiare e già in isolamento da giorni. Il sindaco f.f. Luisa Maiuri, in mattinata, ha comunicato che

nei giorni 15/16/17 aprile sono sospese le attività scolastiche in presenza presso il Plesso scolastico di Castellabate capoluogo (scuola dell’infanzia, elementare e prima classe scuola secondaria di primo grado) per effettuare operazioni di sanificazione.

Positivo un anche un alunno della classe 5A della scuola primaria della frazione Piazza del Galdo, a Mercato San Severino. A comunicarlo il sindaco Antonio Somma, che ha annunciato la sanificazione dei locali e la quarantena per 14 giorni che dovranno ora osservare - in attesa dei tamponi - alunni e docenti, insieme al personale scolastico. L'istituto è stato chiuso "in quanto le insegnanti sono presenti anche nelle altre classi e, pertanto, non possono garantire la didattica in presenza. Per le classi della scuola primaria della frazione Piazza del Galdo la didattica continuerà a distanza". Sono 14 i nuovi positivi nel comune, per un totale di 144 casi attivi.

Peggiora la situazione epidemiologica a Capaccio Paestum che conta altri 26 casi di Coronavirus, per un totale di 162 casi attivi. Ad Angri sono 12 i nuovi positivi e 15 guariti per un totale di 435 persone infette. A Pagani si registrano negli ultimi due giorni 32 nuovi positivi al Covid e 34 guariti. I cittadini attualmente positivi sono 351.

A Campagna, il sindaco Roberto Monaco ha dato comunicazione di 8 nuovi casi. In totale, i casi di positività ammontano complessivamente a 137. Di questi 137 casi, 110 si sono sviluppati all’interno di 31 famiglie.

Impennata di casi a San Marzano sul Sarno che conta 20 nuovi contagi ed un solo negativizzato, portando il totale dei casi attivi a 122.

A Montesano invece, negli ultimi tre giorni, sono stati registrate venticinque guarigioni e quattordici nuove persone affette da Covid19, per la maggior parte, già da giorni, in quarantena. Il numero complessivo dei contagi scende a 73. Scende anche il numero delle sorveglianze attive a 54.

"Oggi sono stati effettuati oltre venti tamponi di controllo sul nostro territorio. Attendiamo domani gli esiti per poter aggiornare la situazione epidemiologica che si mostra in leggero miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Invito sempre tutti a seguire le note regole e a rivolgersi al comune per ogni istanza del caso." Ha dichiarato il sindaco Rinaldi. A San Valentno Torio sono 4 i nuovi positivi, 7 ad Altavilla Silentina.