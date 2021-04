Covid, perde la vita 62enne: è la 23esima vittima a Baronissi Il messaggio di cordoglio del sindaco Valiante

Ancora una vittima nel Comune di Baronissi a causa del Covid. Dopo il decesso di un cittadino 66enne, in giornata ha perso la vita una donna di 62 anni. Ad annunciarlo è stato il Comune attraverso i suoi canali social. «Purtroppo ancora un’altra vita strappata dal covid. E’ deceduta nelle ultime ore, in ospedale, una nostra concittadina sessantunenne, di cui non siamo autorizzati a fornire l’identita’. Alla famiglia, le più sentite condoglianze del sindaco Gianfranco Valiante, dell'amministrazione comunale e della città. Sale a ventitré il numero delle vittime per covid a Baronissi».