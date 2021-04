De Luca ad Agropoli: no alle aperture scriteriate "Accelerazione vaccinazioni per il turismo"

"Se apriamo in maniera scriteriata, fra 15 giorni torniamo a chiudere tutta l'Italia. La precondizione per aprire è aprire per sempre". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita ad Agropoli per la bonifica di un'ex discarica. "La Campania ritiene che si debba dare priorità nelle vaccinazioni al comparto turistico-alberghiero, perché un qualunque cittadino se aspetta 3 settimane non succede niente. Mentre per questo comparto - continua De Luca - rischia di saltare la stagione turistica. Ed è un problema di centinaia di migliaia di lavoratori. Ma questa battaglia la sta facendo da sola la Regione Campania. Noi faremo accordi anche con albergatori del Cilento, dell'area Sud di Salerno e di tutta la Campania. Ma i vaccini non arrivano. Chiediamo al governo di far valutare il vaccino Sputnik nel giro di una settimana, invece di perdere sei mesi. Se avessimo 3 milioni di vaccino in più, potremmo dare alle categorie economiche il vaccino aggiuntivo. Abbiamo imprese che hanno la possibilità di fare vaccinazioni con medici aziendali e personale proprio, ma non arrivano le dosi".