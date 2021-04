Covid a Giungano, 8 bambini positivi: chiuse tutte le scuole Ancora un decesso ad Agropoli. Il cordoglio del sindaco

La città di Agropoli piange un'altra vittima del Covid-19. Si tratta del quinto decesso nel comune. A dare la notizia il sindaco Adamo Coppola: "Evangelista Nicolellis si è spento lasciando profondo sconforto in tutti coloro che gli hanno voluto bene. Un abbraccio forte alla moglie Franca e alla figlia Titti che se ne sono presi cura con grande dedizione e amore."

Intanto, sale ad 11 il numero delle persone positive al virus nel comune cilentano di Giungano. Si tratta di 8 bambini e 3 adulti, tutti asintomatici. Il sindaco Giuseppe Orlotti: “Ho subito provveduto a disporre apposite ordinanze di isolamento obbligatorio, ponendo in quarantena domiciliare altre 21 persone ricadenti nella catena dei contatti dei positivi, i quali purtroppo hanno contratto il Covid-19 a seguito della riapertura delle scuole post Pasqua e pasquetta, per questo ho chiuso tutti i plessi. Ringrazio come sempre l’Asl di Salerno e l’USCA di Trentinara per l’impeccabile supporto, così come polizia municipale e protezione civile: al contempo, invito i cittadini giunganesi a non rilassarsi mantenendo alta la guardia contro la diffusione del virus, rispettando in maniera rigorosa tutte le restrizioni ed i protocolli di sicurezza per arginare la pandemia”.

Il primo cittadino ha anche firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure restrittive, al fine di bloccare la diffusione del virus. Dal 20 aprile al 4 maggio:

-Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di necessità o di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, solo per comprovate esigenze tra le 5 e le 22. Non è consentito lo spostamento verso altre abitazioni private nell' ambito del territorio comunale, ad esclusione di assistenza a persone con disabilità o non auto sufficienti. E’ vietato comunque lo spostamento verso le seconde case diverse dall’abitazione principale se non per comprovate esigenze;

-Esercizi commerciali: È consentita l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio (prodotti alimentari,per l’igiene, beni di consumo, ferramenta, elettrodomestici, abbigliamento e simili);

-Ristorazione: Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione da asporto è consentita per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ecc. esclusivamente fino alle ore 18 nei locali identificati come attività prevalente dal Codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina); fino alle ore 22.00 negli altri locali di ristorazione; E’ fatto espresso divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, ivi compresi bar, pizzerie, pasticcerie, gelaterie etc., come nelle loro adiacenze, e di stazionare nei pressi di tali esercizi commerciali;

-Scuola: disposta la sospensione dell’attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

A decorrere dal 20 aprile 2021 e fino al 04 maggio 2021, è disposta:

- La chiusura di tutti i parchi urbani, delle piazze, dei giardini pubblici e dei centri sportivi;

- Il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali su territorio comunale.

- Resta chiusa al pubblico, per conferimenti diretti, l’Isola Ecologica in località Donnaciomma, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza.

-Nello stesso periodo l’accesso individuale ai luoghi di culto si svolgerà in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio che nei luoghi annessi.