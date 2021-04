Dolore senza fine: ancora una vittima del Covid a Baronissi Il cordoglio del sindaco Valiante. La denuncia sui vaccini: "Solo da noi ancora fermi"

Una tragica conta dei morti che, purtroppo, continua ad allungarsi. Il comune di Baronissi piange un'altra vittima del Coronavirus, la ventiseiesima nella città. E’ scomparsa questa mattina la signora Lorenza Citro, ricoverata all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

"Una persona perbene, discreta, tutta dedita alla famiglia sottratta inaspettatamente all’affetto dei suoi cari a cui formuliamo le più affettuose condoglianze. Un abbraccio commosso al figlio, l’amico caro Gianluca, impegnato da sempre nel sociale e volontario dell’Associazione Il Punto". Il cordoglio del sindaco Gianfranco Valiante. E' l'ottava vita spezzata dal Covid, da inizio mese, nel comune.

"Resta basso e lontano dalla media nazionale il numero delle persone vaccinate a Baronissi" Questa la denuncia del primo cittadino.

E' 647 il numero totale dei residenti vaccinati (4,5 %della popolazione da vaccinare rispetto al 7,8%della media nazionale). In totale 2935 le dosi di vaccino (fra prima e seconda) somministrate a cittadini residenti. "Da domani dovrebbero scendere in campo anche i medici di famiglia di Baronissi che integreranno il personale medico sanitario oggi impiegato al nostro punto vaccinale. Ancora nessuna novità invece per la vaccinazione delle persone fragili nel nostro distretto sanitario: si sarebbe in attesa di adeguata fornitura vaccinale. Solo da noi ancora fermi!" Ha scritto la fascia tricolore.