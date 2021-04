Nuovi casi Covid nel Salernitano: positivi diversi minori Alunni contagiati a Pellezzano e Agropoli. Migliora la situazione a Montesano

Nuovi contagi Covid in provincia di Salerno. A Pellezzano sono 5 i nuovi positivi. Tra questi ci sono tre minori, di cui due frequentanti plessi scolastici di Salerno. Il totale dei positivi attuali nel comune sale a 31. Un nuovo caso positivo a Castellabate, il contagio sarebbe avvenuto sul posto di lavoro. Tra i contatti diretti, tutti in isolamento, c’è un minore che, sottoposto subito a tampone rapido, ha dato esito negatico. Il sindaco f.f. Luisa Maiuri, precauzionalmente, d’intesa con la Dirigente Scolastica, ha sospeso per oggi, comunque, l’attività in presenza presso la scuola dell’infanzia della frazione Alano per consentire la sanificazione degli ambienti. Sono 34 i casi attivi nel comune.

Ad Agropoli sono stati registrati 5 nuovi casi, tra questi anche un alunno che frequenta la scuola primaria Scudiero, già da alcuni giorni assente alle lezioni. "Per questo motivo non si procederà alla chiusura della scuola né alla sanificazione, visto che quando la stessa è stata effettuata il discente già non frequentava. In ogni caso l'Asl sta provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti per procedere con i tamponi, in via cautelativa." Ha spiegato il sindaco Adamo Coppola. Nel comune anche anche 10 guarigioni. Il dato dei positivi attuali scende quindi a 58.

Sono 6 i nuovi positivi a Maiori, per un totale di 7 positivi attuali, tutti asintomatici. 2 nuovi contagi a Vietri sul Mare. Ancora 20 nuovi positivi ad Eboli, che registra anche 16 guarigioni. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 176 soggetti positivi.

A Montesano sulla Marcellana, negli ultimi giorni, sono state registrate 15 guarigioni e 10 nuovi positivi, tutti già in sorveglianza attiva da alcuni giorni. Il numero complessivo delle persone attualmente affette da Covid 19 a Montesano scende a 66 mentre cala nettamente il numero di quarantene, pari a 24.

"Nei prossimi giorni continueranno i tamponi di verifica a diverse persone da molti giorni colpite dal Covid e non ancora negativizzate. Oramai è acclarato che questa forma di contagio, presumibilmente variante, richiede, a differenza della prima ondata da Covid, diverse settimane per raggiungere la negativizzazione mantenendo così alto il numero complessivo assoluto dei contagi. Nel contempo, emerge una situazione in fase di miglioramento, visto anche le riduzione delle quarantene e perchè i numeri dei nuovi positivi dell'ultima settimana sono rientrati, tutto sommato, nella media regionale. Ovviamente ciò non significa abbassare la guardia o ritenere di essere in una situazione di totale tranquillità. Si richiede, come sempre, buon senso, altruismo e responsabilità da parte di tutti." Le parole del sindaco Giuseep Rinaldi.

A Campagna, invece, boom di guarigioni: sono 27 le persone che si sono negativizzate. 7 invece i nuovi positivi, Pertanto, il totale dei casi di positività sul territorio scende a 135. Di questi 135 casi, 105 si sono sviluppati all’interno di 35 famiglie.

Ad Angri 4 positivi e 16 guariti, sono 355 i casi attivi. A Pagani si registrano in 3 giorni 30 nuovi positivi al Covid-19 mentre, i guariti sono 54. I cittadini attualmente positivi sono 198. Ancora 13 nuovi contagi a Mercato San Severino dove, però, si contano anche 13 guarigioni. Sono 193 i cittadini tuttora positivi.