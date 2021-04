Capaccio, foto del compleanno sui social: 40 persone multate Avevano organizzato il compleanno di una bimba di un anno

Si è rivelata “salata” la festa organizzata a Capaccio Paestum da una famiglia per celebrare il primo compleanno della propria figlia. Gli scatti dei festeggiamenti, infatti, dopo essere stati pubblicati sui social, sono stati attenzionati dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. I caschi bianchi, proprio grazie agli scatti finiti in rete, sono riusciti a identificare tutti i partecipanti: si tratterebbe di una cinquantina di persone, tra cui anche dieci minorenni. Per gli adulti scatterà una sanzione da 400 euro per aver violato le norme anti-Covid che vietano gli assembramenti.