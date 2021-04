Amalfi, Cancelleri: "Un modello da replicare" "Tutti gli Enti hanno remato dalla stessa parte" il commento del sottosegretario sulla riapertura

"Questo intervento, piccolo perché 1,1 milioni di investimenti per l'azienda di Stato sono poca cosa, disegna una di quelle storie che non si raccontano spesso perché purtroppo non si avverano. In soli 2 mesi dall'inizio dei lavori si riapre la statale, cose che si avverano più nel Nord Italia che nel Sud, dove i cantieri sono spesso stanchi, lenti e impacciati". A dirlo è Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture, che ha preso parte alla cerimonia di riapertura della strada statale 163 "Amalfitana".

Cancelleri ha sottolineato la "sinergia istituzionale" verificata tra gli enti interessati, a partire dal ruolo della "Regione Campania magistralmente guidata dal presidente De Luca. Tutti gli enti hanno davvero e per la prima volta remato dalla stessa parte, spogliandosi della casacca di parte e vestendo la maglia di tutti, quella del popolo e del territorio. Si arriva così ad avere finalmente quei risultati che tutti vorremmo vedere ogni volta che si parla di opere pubbliche in questo Paese. Credo che questo possa diventare un modello per i prossimi lavori che dovremo fare, ci aspettano sfide molto più importanti e qualificanti che dovranno ridare lavoro e dignità ai territori, li devono infrastrutturare e consentire al nostro Paese di diventare più efficiente dal punto di vista della possibilità di concorrere in Europa, con gli altri Paesi e sulle nuove sfide".