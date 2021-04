Covid: boom di casi a Nocera, Palomonte torna in "zona rossa" Ancora una vittima a Mercato San Severino. Nuovi contagi in provincia di Salerno

La provincia di Salerno registra nuovi contagi e nuove guarigioni. Ma si allunga anche la triste conta dei morti per Covid. Mercato San Severino piange la sua 24esima vittima del Coronavirus. Non ce l'ha fatta un uomo residente nella frazione Spiano. A dare l'annuncio il sindaco Antonio Somma: "Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità." Sono 8 i nuovi contagi in città per un totale di 186 cittadini attualmente positivi. Da domani, lunedì 26 aprile, riprenderà la didattica in presenza per gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado ad eccezione degli alunni delle classi ancora sottoposte a quarantena da parte dell’Asl. Riprenderà anche il servizio di scuolabus con lo stesso programma di tratte e orari.

Impennata di casi a Nocera Inferiore dove si registrano 39 nuovi positivi su 285 tamponi eseguiti. "Seguiamo la situazione con la massima attenzione. Dobbiamo ora vedere se si tratta di un dato isolato, come speriamo, o se si ripeterà”. Ha dichiarato il sindaco Manlio Torquato. Un dato che preoccupa anche in vista della zona gialla che partirà da domani, lunedì 26 aprile. "Abbiamo chiesto maggiori controlli alle Forze dell’ordine e un incremento delle vaccinazioni all’Asl, senza interruzioni o riduzioni. Finora a Nocera abbiamo raggiunto un buon numero di vaccinazioni (tra i più alti in provincia) e un buon controllo della situazione con una percentuale di positivi sotto la media regionale. Alla vigilia della zona gialla è doveroso però aumentare, non ridurre, i nostri comportamenti prudenti, se non vogliamo tornare alle chiusure dei giorni passati”. L'appello della frascia tricolore.

Scatta il lockdown, invece nel piccolo comune di Palomonte, dove, dall'ultimo aggiornamento, sono 58 i positivi attuali. La città resterà in "zona rossa" fino al 30 aprile. Il sindaco ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure restrittive: sono sospese le fiere e i mercati, è fatto divieto di visite presso altri nuclei familiari e divieto di spostamento tra comuni se non per i motivi consentiti. Chiusi barbieri, parrucchieri, estetisti etc. "E' stata riservata attenzione, nei limiti del possibile, a chi lavora anche fuori dal paese, a chi frequenta le scuole superiori e alla maggioranza delle attività economiche che potranno continuare la vendita. Ciò che sarà proibito fare, e oggetto di controllo, saranno gli assembramenti per strada o in ambito familiare, si dovrà viaggiare con autocertificazione. Resta inteso che nessuna misura, per quanto perfetta o severa, potrà sostituire il senso di responsabilità delle persone." Comunicano dall'amministrazione. Per oggi è prevista una giornata di screening davanti alla sede dell'Agorà, non è necessario prenotarsi. "È fortemente consigliato ai commercianti, alle persone che svolgono lavori a contatto con il pubblico, ai cittadini che hanno avuto un contatto indiretto con le persone poi risultate positive o in quarantena. Si asterranno coloro che sono già in carico presso il servizio sanitario, che sono in attesa di tampone da parte dell'Usca o che hanno fatto il tampone di recente."

A Campagna risultano guarite 27 persone, mentre sono 7 i nuovi casi. In totale, i casi di positività sul territorio ammontano a 119. Di questi 119 casi, 87 si sono sviluppati all’interno di 30 famiglie.

A Sant'Egidio del Monte Albino sono 3 i nuovi positivi, per un totale di 80 casi attivi, di cui 1 ospedalizzato. Ad Angri, in due giorni, 14 positivi e 17 guariti: sono 342 i casi attivi nel comune. 7 i nuovi casi a Capaccio, mentre a Pontecagnano su 107 tamponi effettuati ne sono risultati 14, 2 invece i guariti, per un totale di 221 casi attivi in città. Altri 2 contagi a San Cipriano e 4 a Fisciano e Vietri sul Mare.