VIDEO. Il campione Filip Kubica vola dal Monte Faito alla spiaggia di Positano Incredibile impresa: attraversato anche il buco di Montepertuso

Ha sfidato le leggi della fisica, realizzando un’autentica impresa. Filip Kubica, campione polacco di wingsuit flying, è riuscito a percorrere in volo oltre tre chilometri, partendo dal punto più alto del monte Faito e atterrando sulla spiaggia di Positano. La spettacolare specialità di paracadutismo è stata interamente ripresa da Kubica che ha, poi, postato sui social l’impresa compiuta.

A rendere ancora più complessa l’attività è stato il “percorso” scelto: durante il volo eseguito grazie ad una speciale tuta alare, infatti, il polacco ha attraversato anche il buco di Montepertuso, una piccola cavità tra le montagne, raggiungendo anche i 200 chilometri orari. Un’idea nata qualche anno fa, durante una vacanza in Costiera Amalfitana, e che nei giorni scorsi si è tramutata in un’impresa compiuta.