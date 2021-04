Ancora una vittima del Covid a San Marzano L'appello del sindaco alla vigilia dell’entrata in vigore della "zona gialla"

San Marzano sul Sarno piange un’altra persona deceduta a causa di complicanze dopo essere risultata positiva al Covid-19. L’uomo era ricoverato in ospedale. Il sindaco Carmela Zuottolo, a nome dell’intera amministrazione comunale e della comunità esprime condoglianze e vicinanza.

Il sindaco ha anche invitato i cittadini, alla vigilia dell’entrata in vigore delle norme previste dalla “zona gialla”, di non abbassare la guardia e rispettare i comportamenti tesi a non facilitare la propagazione del virus. Attenzione particolare anche alle scuole, dove domani con la dirigente si avrà un incontro per fare il punto della situazione.