Covid: un decesso a Sassano, scuola media chiusa a San Marzano Sindaco Zuottolo: "Doveroso aderire allo screening cittadino". Nuoci contagi in diversi comuni

Nuovi positivi al Coronavirus sono stati comunicati dai sindaci dei comuni della provincia di Salerno. Aumentano i contagi ma si registrano anche tante guarigioni, purtroppo, però, ci sono anche nuovi decessi.

Non ce l'ha fatta un 88enne di Sassano. L'anziano era risultato positivo al virus nelle sorse settimane, è spirato all'ospedale di Polla dove era ricoverato. L'amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio via social, è la sesta vittima del Covid nel Comune. Attualmente a Sassano sono 76 i positivi attuali.

Sono stati riscontrati 6 casi di positività ad Agropoli. Tra questi vi è anche un'alunna della Scuola Primaria "Landolfi" di Piazza della Repubblica.Il sindaco Adamo Coppola ha quindi disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di oggi, 27 aprile, per svolgere le operazioni di sanificazione. L'Asl è al lavoro per la ricostruzione della catena dei contatti. Nel comune si sono verificate infatti anche 16 guarigioni. Il dato dei positivi attuali scende a 53. Ieri, sono stati somministrati presso il Centro vaccinale Covid-19 "Città di Agropoli" 175 dosi di vaccino.

A Pontecagnano su 40 tamponi effettuati sono 6 i nuovi positivi, 9 invece guariti, per un totale di 227 casi. Ad Angri 17 positivi e 19 guariti, sono 324 i casi attivi. 3 i contagi a Capaccio, 1 nuovo caso a Minori e uno anche a Pellezzano. 12 nuovi casi e 10 guarigioni a Mercato San Severino, mentre a Campagna risultano guarite 2 persone e contagiate altre 7. Pertanto, in totale, i casi di positività ammontano a 112. Di questi 112 casi, 88 si sono sviluppati all’interno di 31 famiglie.

Intanto a San Marzano sul Sarno stop alla didattica in presenza per le scuole medie. "Dopo un’intensa giornata di riunioni e colloqui per la situazione epidemiologica nelle scuole di San Marzano, la dirigente scolastica in tarda serata ha adottato tale circolare per la difficoltà a coprire la presenza delle insegnanti nelle classi." Ha spiegato il primo cittadino Carmela Zuottolo. Al momento non vi sono difficoltà nelle scuole dell’infanzia e primarie.

Sono 105 i cittadini attualmente positivi al virus nel comune: “È necessario che il più alto numero di cittadini di San Marzano sul Sarno si sottopongano allo screening gratuito che abbiamo organizzato in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici per avere dati completi ed esaurienti della situazione del contagio nella nostra cittadina”.

"Attualmente – ha continuato il sindaco – i dati ufficiali non rilevano una situazione da focolaio o di necessità o urgenza tale da determinare interventi sulle norme anti Covid attualmente in vigore, compresa la chiusura della scuola. Ma la situazione potrebbe cambiare, per questo motivo ritengo doveroso aderire allo screening in programma venerdì prossimo 30 aprile al Parco Urbano. Invito anche genitori e alunni della scuola Anna Frank a sottoporsi al tampone per poter avere un rapporto chiaro sul fronte scolastico e decidere, insieme all’autorità scolastica, quali misure adottare”.

A ieri mattina, all’Istituto comprensivo di San Marzano sul Sarno erano cinque le classi in quarantena a causa della positività di alcuni alunni e di loro familiari. “Questi numeri – ha sottolineato il sindaco Zuottolo – non consentono interventi di chiusura e istituzione della Dad, didattica a distanza. Tra l’altro, le nuove direttive governative non consentono ai sindaci provvedimenti restrittivi se non davanti a percentuali di incidenza ben più elevati. Per questo motivo rinnovo il mio appello per l’adesione allo screening con l’apposita prenotazione. I risultati arriveranno entro due giorni e conosceremo nel fine settimana i dati attesi e reali sui quali baseremo le prossime decisioni. Soltanto in questo modo potremo ritrovare sicurezza e serenità. Confido nel buon senso di tutti i cittadini e nel senso civico che deve caratterizzare questo particolare momento che tutti noi stiamo vivendo”.