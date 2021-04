Viola la quarantena, denunciato vice sindaco di Prignano Scendono a 17 i casi Covid nel comune, il sindaco: "Forza che ne stiamo uscendo"

Sarebbe stato visto in strada da alcuni cittadini, nei pressi della sua abitazione, nonostante fosse sottoposto alla quarantena, in attesa di risultare negativo al Coronavirus. Nei guai il vicesindaco di Prignano Cilento, denunciato alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a una settimana fa. La notizia, di questa mattina, sta creando non poche polemiche da parte dei cittadini che, via social, hanno commentato duramente l'accaduto.

Intanto, il sindaco Giovanni Cantalupo ha comunicato ben otto guarigioni nel comune. Pertanto, i casi di positività al Covid 19 sul territorio sono diminuiti a 17.

"Comunico ancora che da 10 giorni circa non ci sono nuovi contagi in paese. Invito tutti però a non abbassare assolutamente la guardia e a rimanere sempre rispettosi delle normative anticovid. Forza che ne stiamo uscendo" Le parole della fascia tricolore.