Dolore a San Marzano: addio al seminarista Valentino Ruggiero Si era sentito male durante la messa.Risultato positivo al Covid era stato ricoverato: aveva29anni

Lutto a San Marzano sul Sarno. L’intera comunità questa mattina ha appreso con sgomento e dolore la prematura scomparsa di Valentino Ruggiero, un giovane seminarista di 29 anni, che stava costruendo, passo dopo passo, la sua vocazione religiosa. Lunedì 19 aprile, il giovane sentì male durante la Messa comunitaria del mattino, "Tutti pensammo ad un problema cardiaco. - Spiegano dalla famiglia vocazionista del Don Giustino Maria Russolillo della SS. Trinità - Lo portammo in ospedale, ove ci dissero che non aveva problemi seri e i valori erano nella norma."

Successivamente il seminarista risultò positivo al Covid-19 e fu trasferito dall'ospedale Fatebenefratelli al San Giovanni Bosco di Napoli: "Fino a lunedì pomeriggio egli ci ha sempre rassicurato che si sentiva bene, e che in via precauzionale i dottori volevano tenerlo in osservazione. La tac purtroppo aveva rivelato la presenza di liquido nei polmoni, ieri le sue condizioni erano ancora discrete, ma successivamente si sono rapidamente aggravate, e stamattina il nostro Valentino è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per la sua anima per la madre addolorata, ma anche per i nostri giovani professi, profondamente scossi."

Anche il sindaco del comune, Carmela Zuottolo, ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: “Mi stringo con affetto alla mamma Anna D’Avino e alle sorelle Rosa Maria Grazia e Serena , affrante da una sofferenza immane - ha dichiarato il sindaco Zuottolo – Conoscevo Valentino e avevo apprezzato sin dall’inizio la sua generosità d’animo e la sua sensibilità. Oggi perdiamo tutti un tassello importante della nostra comunità”. Tanto dolore.