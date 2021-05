Covid nel Salernitano: Pagani registra altre due vittime Nuovi contagi in diversi comuni: 14 a San Marzano, 10 a Campagna

Un nuovo aggiornamento Covid dalla provincia di Salerno. Nuovi contagi in diversi comuni, non mancano le guarigioni ma il virus non ferma la sua lunga scia di morte. A Pagni si registrano in 4 giorni un totale di 56 nuovi positivi e 62 guariti. Sono segnalati, ieri, purtroppo, anche due decessi avvenuti nei giorni precedenti. I cittadini attualmente positivi sono 152

Lutto, ieri, anche a Montesano. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: "Il Covid entra così forte in alcune famiglie, le condiziona, le attacca fino in fondo e porta via alcuni dei nostri cittadini. Non poter piangere i nostri cari come vorremmo, continuo a dire che è un aggravio di sofferenza per le famiglie coinvolte da questi lutti dovuti alla pandemia. Che la terra gli sia lieve e che il nostro ricordo imperituro." Le parole della fascia tricolore.

A Campagna risultano guarite 16 persone mentre sono 10 i nuovi contagi, 7 dei quali appartenenti a 2 nuclei familiari. Pertanto, in totale, i casi di positività comunicati sul territorio ammontano complessivamente a 85. Di questi 85 casi, 64 si sono sviluppati all’interno di 24 famiglie.

A Capccio sono 6 i nuovi contagi per un totale di 159 casi attivi, a Pontecagnano su 46 tamponi effettuati si registrano 6 nuovi positivi, 10 invece i guariti per un totale di 240 casi attuali. 10 nuovi positivi e 2 guariti ad Ebli, ad oggi sono in isolamento domiciliare156 soggetti positivi. A San Marzano sul Sarno sono 127 i positivi in città, sono emersi 14 nuovi contagi e 11 negativizzati. A San Valentino Torio, invece, nella giornata di ieri 3 nuovi casi positivi e 5 guariti. Ora i casi positivi sono 181. Ancora 3 contagi a Siano, 4 a Fisciano.