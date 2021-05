Covid nel Salernitano: un decesso a Santa Marina Positiva un'alunna della scuola media di Trentinara: classe in quarantena

Ancora un decesso per Covid in provincia di Salerno. Non ce l'ha fatta un uomo di Santa Marina. Il paziente era stato trasferito dal Covid Hospital di Agropoli ad una struttura sanitaria del beneventano. Era guarito dal virus ma, improvvisamente, le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Nuovi contagi sono stati comunicati dai sindaci della provincia. Ad Angri in due giorni 22 positivi e 36 guariti. Il totale dei casi attivi è di 284. A Campagna 3 guariti e 5 nuovi casi. Pertanto, in totale, i casi di positività comunicati sul territorio ammontano complessivamente a 87. Di questi 87 casi, 70 si sono sviluppati all’interno di 27 famiglie.

Da Trentinara, il sindaco Rosario Carione scrive: "Abbiamo ritrovato un po' di libertà, di questo siamo ovviamente tutti felici, le vaccinazioni proseguono bene, ma mi dispiace dover comunicare che sono 18 i positivi nel nostro paese, tra cui una ragazzina della nostra scuola media. Tale situazione determina la messa in quarantena per 14 giorni dell'intera classe e la chiusura il giorno 3 maggio della sola scuola media." La fascia tricolore chiede di "fare attenzione, non è ancora tutto finito".

Altri 5 casi positivi sono stati rilevati a Montecorvino Rovella, 5 a San Marzano sul Sarno dove ammontano a 127, 2 a Sant’Egidio del Monte Albino.