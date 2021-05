Meno contagi a Baronissi:al via i vaccini nella casa di riposo Nuovi casi Covid in provincia di Salerno: 12 a Montecorvino Rovella

Nuovi contagi e guarigioni in provincia di Salerno. Buone notizie da Baronissi, dopo mesi il totale dei cittadini attualmente positivi al Covid è al di sotto della soglia delle cento persone: sono 86 i positivi in città, l'ultimo bollettino ha consegnato un solo nuovo caso.

"Oggi le vaccinazioni agli anziani e alle operatrici della casa di riposo “San Francesco da Paola” di via Ariosto. Finalmente!" Ha commentato il sindaco Gianfranco Valiante.

Ad Angri invece 5 nuovi positivi e 14 guariti per un totale di 275 casi attivi. "Invito i cittadini over 60 ad aspettare almeno una settimana prima di presentarsi senza prenotazione, affinché l’ASL “smaltisca” le vecchie prenotazioni accumulate dalla chiusura." L'appello del sindaco Fearrioli. Ad Altavilla Silentina quattro nuovi positivi e due guariti, pertanto gli altavillesi attualmente positivi sono 36.

A Montecorvino Rovella su 63 tamponi esaminati sono risultati positivi 12. Tre le persone che si sono negativizzate e risultano quindi guarite. I positivi attuali sul territorio di Montecorvino Rovella sono 56. A Pontecagnano su 50 tamponi effettuati sono 8 i nuovi positivi, 6 invece i guariti, per un totale di 251 casi attivi.