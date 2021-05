Il comune di Caggiano torna Covid free L'annuncio del sindaco Lamattina

Coronavirus e buone notizie: il comune di Caggiano torna Covid free. Con la negativizzazione degli ultimi due concittadini la comunità non conta più persone positive al virus. A dare la notizia il sindaco Modesto Lamattina: "Anche questa volta i nostri concittadini contagiati e i loro contatti diretti in isolamento attivo hanno dimostrato un forte senso civico e un profondo rispetto verso sé stessi e verso l'intera comunità di cui sono parte .Un pensiero in questa bella giornata va innanzitutto a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta e a tutti quelli che hanno patito gli effetti del contagio. In mezzo a tanta sofferenza dobbiamo sottolineare ancora una volta la capacità di reazione della nostra comunità che non si è lasciata sopraffare, ma che ha rispettato le regole fino in fondo. Ricordiamo tuttavia di non abbassare la guardia, di non sottovalutare il virus e di continuare a rispettare le regole come abbiamo fatto fino ad ora."