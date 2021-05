Salerno Animal Save: attivisti davanti al mattatoio Alla festa della mamma piccola performance sul Lungomare di sensibilizzazione

Questa mattina alle ore 10:00, gli attivisti e le attiviste di Salerno Animal Save hanno concluso i loro due giorni di manifestazioni per la sensibilizzazione pubblica sullo sfruttamento animale.

In occasione della festa della mamma, hanno inscenato una piccola performance presso il lungomare di Salerno, altezza piazza Cavour, che mostrava l’allontanamento forzato dei cuccioli dalla loro mamma, proprio “per soffermare l’attenzione dei passanti sulle atrocità che si nascondono dietro l’industria lattiero-casearia. Un'industria che continua a sfruttare la maternità di esseri viventi senzienti per ricavare profitti economici. Gli attivisti e le attiviste, hanno voluto celebrare tutte quelle mamma abusate, i cui corpi sono incessantemente dominati e martoriati dalle mani dell’uomo e ricordare tutte le mamme a cui è stato negato loro il diritto di esserlo” scrivono in una nota.

Questa mattina, dalle ore 7:00, il gruppo Salerno Animal Save si è recato presso il mattatoio Sorrentino di Pagani per partecipare alla giornata nazionale di testimonianza diretta, durante la quale gli attivisti e le attiviste dei gruppi Animal Save di tutta Italia hanno manifestato fuori i mattatoti per portare luce ai luoghi nascosti della produzione di carne e derivati. Da Milano a Salerno, i manifestanti hanno mostrato i loro cartelli fuori i mattatoi e fermato i camion che trasportavano gli animali per dare loro un ultimo gesto d'affetto. Le foto e i video dei volti e degli occhi degli animali diretti al macello sono stati inoltre pubblicati sulle pagine social media dei gruppi Animal Save per permettere alle persone di vedere e comprendere la sofferenza animale. A Milano, Rosita Celentano ha partecipato alla veglia del gruppo di Milano Animal Save, mostrando insieme alle persone presenti all'evento l’urgente necessità di convertire il nostro sistema di produzione alimentare.