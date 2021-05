Baronissi piange ancora una vittima del Coronavirus Non ce l'ha fatta il signor Andrea Di Rosa. Il Covid si era portato via anche la moglie

Baronissi piange ancora una vittima del Covid. Dopo una lunga battaglia non ce l'ha fatta il signor Andrea Di Rosa, da tempo ricoverato in ospedale. perchè contagiato. Si tratta della 27esima vittima del comune. "Soltanto qualche settimana fa era volata in cielo, colpita dal virus, anche la moglie. Alla famiglia Di Rosa, al figlio Gianluca, storico volontario dell’Associazione “Il Punto”, le più affettuose condoglianze da parte mia e dell’Amministrazione comunale di Baronissi." Il cordoglio del sindaco Gianfranco Valiante. Anche il Consiglio Direttivo dell'organizzazione di Pubblica Assistenza Il Punto Onlus e i Volontari si uniscono al dolore che ha colpito la Famiglia Di Rosa.