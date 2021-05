Morte Battiato: il cordoglio del sindaco Napoli Piero De Luca: “Grazie per le emozioni che ci hai donato”

"Addio a Franco Battiato, Maestro di vita e di musica. E' stato protagonista di una meravigliosa edizione del Capodanno in Piazza a Salerno. Decine di migliaia di persone, nell'incantevole location in riva al mare dell'area di Piazza della Libertà, incantate dalla magia dei suoi versi, della sua musica, del suo carisma. Ho ancora i brividi ripensando all'esecuzione de "La Cura" seguita in religioso silenzio". Questo il ricordo del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sul grande cantautore scomparso in queste ore.

Cordoglio al quale si aggiunge anche il vice capogruppo Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca che in una nota scrive: “Grazie per le emozioni che ci hai donato. Addio al Maestro Franco Battiato, straordinario poeta, cantautore, compositore, musicista. Uno dei più grandi di sempre nel panorama italiano. La gratitudine per tutte le emozioni che ci ha donato, con la sua grazia ed eleganza, non sarà mai abbastanza”.