Pontecagnano piange ancora una vittima del Covid Nuovi casi e guarigioni in provincia di Salerno: ad Agropoli somministrate 10.928 dosi di vaccino

Rallenta la corsa del Covid in provincia di Salerno, contagi in diminuzione ma il virus continua a mietere vittime. Un nuovo lutto, nella serata di ieri, a Pontecagnano Faiano. La città "tristemente dice addìo ad una concittadina - Ha scritto il sindaco Giuseppe Lanzara - A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia. A loro come sempre un forte ed affettuoso abbraccio virtuale." Si tratta della 24esima vittima nel comune. Su 54 tamponi effettuati, uno è risultato positivo mentre sono 8 i guariti registrati. Attualmente, sono 207 i positivi in città.



A Mercato San Severino, 2 nuovi contagi e 5 guarigioni. Nella tarda serata di ieri, anche il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha fornito un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in città. Sono state somministrate 10.928 dosi di vaccino, tra prime e seconde dosi. Sono 7.961 i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose. Le somministrazioni riprenderanno regolarmente a partire da oggi, quando è previsto un nuovo approvvigionamento.

"Nel prosieguo verranno somministrati quasi esclusivamente vaccini Pfizer e Moderna. Invito tutti i concittadini che non lo avessero ancora fatto a iscriversi sulla piattaforma dedicata al fine di sottoporsi al vaccino. L'obiettivo è raggiungere, entro il prossimo 1 giugno, il 50 per cento di popolazione vaccinata." Ha scritto la Fascia Tricolore. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività, negli ultimi giorni sono stati riscontrati 4 soggetti contagiati e 2 guarigioni. Il dato dei positivi attuali sale a 37 mentre il numero di guariti è pari a 364. Sono 3, invece, i nuovi positivi a Capaccio Paestum.

Intanto, resterà chiuso per oggi l'Istituto d'Istruzione Superiore Ancel Keys di Castelnuovo CIlento, dopo la notizia di un caso Covid, per consentire alla sanificazione dell'intero Istituto. Le lezioni in presenza riprenderanno, regolarmente, il 20 maggio. A Castellabate, invece, è stato rilevato un nuovo caso positivo. Tra i contatti diretti ci sono due minori frequentanti il Plesso scolastico di S.Marco che oggi, quindi, rimarrà chiuso per consentire interventi di sanificazione e in attesa di eventuali disposizioni dell’Asl.