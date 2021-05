Procedono i lavori di pavimentazione sulla statale Amalfitana Fino al 30 giugno senso unico alternato

Proseguono i lavori nuova pavimentazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, in provincia di Salerno, partiti lunedì 10 maggio. Avviata una cantierizzazione, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 7.00 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. In queste notti le attività stanno interessando i territori comunali di Vietri sul Mare e Cetara.

Le attività proseguiranno in esclusivo orario notturno, con l’attivazione del senso unico alternato, fino al prossimo 30 giugno.

L’intervento di manutenzione, che permetterà il rifacimento della pavimentazione per complessivi 10 km circa, è stato programmato in orario notturno allo scopo di attenuare al minimo i disagi per l’utenza, anche in considerazione del periodo primaverile/estivo.