Pontecagnano piange ancora una vittima del Coronavirus Sono 148 i positivi attuali in città. Lutto anche a Montecorvino Rovella

Mentre frena la corsa dei contagi non si arresta la tragica conta dei morti per Coronavirus in provincia di Salerno. Un nuovo lutto ha colpito il comune di Pontecagnano. La città saluta, per l'ultima volta, una cittadina vittima del nemico invisibile. Dal 1 novembre 2020 è il 25esimo decesso in città. A dare il triste annuncio il sindaco Giuseppe Lanzara vhe ha anche espresso le sue condoglianze ai parenti e agli amici: "A loro come sempre un fortissimo abbraccio virtuale. Un pensiero affettuoso anche a quanti ancora ostaggi del virus in attesa di guarigione."

Nell'ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica in città, la fascia tricolore fa sapere che su 47 tamponi effettuati sono stati riscontrati 5 nuovi positivi. Si registrano anche 16 guariti, per un totale di 148 casi attivi.

Lutto anche a Montecorvino Rovella dove si registra il decesso di un uomo a causa di complicanze legate al Covid-19. "L'amministrazione comunale si stringe con affetto al dolore dei familiari costretti ad affrontare un momento così difficile in condizioni tanto complicate." Scrivono dal Comune. Su 31 tamponi esaminati è emerso un nuovo positivo, mentre sono quattro le persone che si sono negativizzate, per un totale di 50 casi attivi in città. Intanto, buone notizie da Polla che da oggi torna Covid free.