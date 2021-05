Cava de' Tirreni: maestra ceramista nominata Cavaliere Anna Maria Santoriello: "Per me motivo di grande orgoglio, amo il mio lavoro"

Figlia d'arte ha portato avanti la tradizione di famiglia nel laboratorio di ceramica, così la cavese Anna Maria Santoriello, maestra ceramista, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per particolari benemerenze” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La consegna del riconoscimento arriverà mercoledì 2 giugno alle ore 9,30, nella villa comunale di Salerno, nel corso delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

«La nomina a Cavaliere è motivo di grande orgoglio – afferma Anna Maria Santoriello – Amo il mio lavoro perché, come tutte le attività artigianali, consente di creare qualcosa di bello e di tangibile. Nel mio caso c’è anche un forte legame con quello che è un patrimonio della nostra terra, la ceramica. L’impegno è far sì che questo patrimonio sia vivo e non intrappolato nella tradizione, ma capace di evolversi nel tempo senza tradirla» conclude la Santoriello.