Il Covid si prende altre due vite: lacrime a Baronissi e Albanella Dopo mesi, a Scafati 0 nuovi positivi:"Gli effetti delle vaccinazioni sono sotto gli occhi di tutti"

Il Covid si prende nuove vite. Si allunga la tragica conta dei morti in provincia di Salerno. Lacrime ad Albanella per la morte di una donna, a dare la triste notizia il sindaco Rosolino Bagini che ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio:"Albanella continua a pagare un tributo troppo elevato al Covid. Ancora ieri la vita di una nostra concittadina si è spenta, scivolando nel freddo abbraccio di un destino assurdo. Ai figli che lascia e a quanti hanno riempito la sua vita va il pensiero affettuoso di tutta la nostra Comunità." Si tratta della 12esima vittima in città.

Ancora un lutto anche a Baronissi. Sale a 29 il numero delle vittime nel comune. "Tanta tristezza per la scomparsa di un’altra concittadina, abbattuta nelle scorse ore dal coronavirus. Le nostre affettuose condoglianze e la vicinanza alla famiglia della signora." Ha scritto il sindaco Gianfranco Valiante. Si tratta di un'anziana da tempo ricoverata presso l’Ospedale “Da Procida” di Salerno dove è stata stroncata dal virus.

Il Coronavirus continua a mietere vittime, ma frena la sua corsa ai contagi. Buone notizie arrivano da Scafati dove, per la prima volta dopo tanti mesi, a Scafati, si registrano 0 nuovi casi di positività.

"Un dato che ci incoraggia, facendoci ben sperare per il prossimo futuro, per un graduale ritorno alla normalità. - Il messaggio della fascia tricolore - Gli effetti delle attività vaccinali, che nella nostra città stanno procedendo a ritmi incalzanti grazie al lavoro continuo degli operatori del Distretto sanitario 61, sotto il coordinamento del direttore Pio Vecchione, sono sotto gli occhi di tutti. In poche settimane la percentuale di positività, non solo a Scafati, ma in tutto il paese, è calata sensibilmente, facendo ritornare in tutti noi la speranza e l’ottimismo."

Vietato, però, abbassare la guardia, come sottolinea il primo cittadino: "Non siamo ancora fuori dall’emergenza, è meglio chiarirlo. Siamo, però, sulla buona strada e non dobbiamo fare l’errore di abbassare la guardia. Bisogna proseguire con le vaccinazioni, per immunizzare pian piano tutta la popolazione". La fascia tricolore ha poi anticipato che, nei prossimo giorni, verranno organizzate delle iniziative per incrementare ulteriormente il numero di vaccinazioni. Ad oggi, a Scafati, sono 24.361le somministrazioni.