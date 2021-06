Roccapiemonte torna Covid free ma piange la sua sesta vittima del Coronavirus Il cordoglio del sindaco Pagano. Zero positivi anche a Sala Consilina

Il comune di Roccapiemonte torna Covid free, ma la città piange anche la sua sesta vittima del Coronavirus. A renderlo noto il sindaco Carmine Pagano che, sulla sua pagina social, ha fornito un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in città.

Non ce l'ha fatta un uomo, deceduto a seguito delle conseguenze causate dal Covid-19. "Una notizia che mi lascia senza parole. In questo momento il mio pensiero è rivolto ai familiari della vittima cui vanno le mie più sentite condoglianze. E' la sesta persona della nostra città che muore per questo terribile virus che stiamo provando con tutte le forze a sconfiggere. Ecco perché, diventa sempre più importante sottoporsi al vaccino, la nostra principale arma a disposizione, insieme al rispetto delle norme di prevenzione", ha dichiarato il Sindaco Pagano.

Rispetto ai dati forniti dalla piattaforma regionale e l'incrocio con quelli raccolti direttamente dall'Amministrazione, non risultano ulteriori soggetti positivi nella città di Roccapiemonte. Il comune torna, così, Covid free.

Buone notizie arrivano da Sala Consilina dove, il sindaco e la consigliera Rosa Melillo hanno comunicato che non ci sono più soggetti positivi al Covid-19 e/o in sorveglianza attiva.

"I comportamenti responsabili ed attenti dei cittadini, insieme alle attività di controllo e prevenzione del contagio eseguite dall’Ente e dalle Forze dell’Ordine, nonché l’intensa campagna vaccinale operata sul territorio sono serviti, dunque, a contrastare la diffusione esponenziale dell’epidemia ed a raggiungere un risultato importantissimo per la ripresa sociale ed economica della nostra comunità. Un risultato che va, però, conservato nel tempo, continuando a rispettare i divieti e le prescrizioni vigenti di sicurezza e di protezione (distanziamento interpersonale, uso della mascherina, igienizzazione mani) e ad assumere comportamenti prudenti." Scrivono dall'amministrazione.