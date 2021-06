Protocollo contro le infiltrazioni criminali nelle attività economiche Tra la Prefettura di Benevento e la Camera di commercio

Nel condiviso intento di implementare le attività finalizzate a prevenire le infiltrazioni della criminalità nell’economia della provincia, il Prefetto Carlo Torlontano e il Commissario della Camera di Commercio Salvatore Riccio hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per favorire la legalità e la trasparenza nelle attività economiche.

Alla sottoscrizione sono stati presenti, il questore Bonagura, comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i colonnelli Passafiume e Intelisano, le cui strutture operative, in attuazione dell’accordo, potranno avvalersi della piattaforma informatica “Regional Explorer - REX” per monitorare eventuali fenomeni anomali che interessano la vita e l’attività delle imprese della provincia.

La Camera di Commercio ha, infatti, messo gratuitamente a disposizione della Prefettura e delle forze dell’ordine il proprio patrimonio informativo affinché possa essere tempestivamente realizzata una attività di analisi dell’andamento dei fenomeni relativi al sistema economico e imprenditoriale, per cogliere segnali di allarme in ordine al possibile inquinamento della realtà territoriale al fine di tutelare il tessuto produttivo locale.

Il Prefetto, nel ringraziare il commissario della Camera di Commercio, Riccio per “la disponibilità dimostrata nell’aver voluto procedere, a pochissimi giorni dal proprio insediamento, alla sottoscrizione del presente protocollo ha sottolineato come il protocollo si inserisca, in linea di continuità, nel quadro di altre iniziative avviate fin dallo scorso anno dal Ministero dell’Interno, al fine di prevenire, stante la situazione di crisi economica aggravata dalla pandemia, il fenomeno dell’usura nonché possibili tentativi della criminalità organizzata di inserirsi nella proprietà e nella gestione delle imprese che soffrono di carenza di liquidità”