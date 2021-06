Anche l'agro è libero: chiusa l'area Covid dell'ospedale di Nocera Inferiore Dimessa l'ultima paziente dell'Umberto I, festa in reparto

Sedici mesi. Tra lutti, guarigioni, difficoltà, gioie e dolori come sempre succede in ospedale. Dopo quasi un anno e mezzo, chiude finalmente l'area multidisciplinare Covid dell'ospedale di Nocera Inferiore.

Anche questa parte della provincia di Salerno, che per mesi ha fatto i conti con i colpi più duri dell'emergenza Covid, tra contagi a raffica e decessi, ospedali strapieni e file di ambulanze con pazienti che non trovavano subito un posto letto, intravede finalmente la luce in fondo al tunnel.

In giornata, infatti, i medici hanno firmato le dimissioni dell'ultima persona ricoverata. La cui storia è l'emblema e allo stesso tempo forse il finale migliore che si potesse immaginare per questa lunga guerra di trincea combattuta contro il Covid.

A lasciare l'ospedale "Umberto I" in queste ore, infatti, è stata una donna che era giunta ad inizio maggio, colpita dal Covid che ne ha poi aggravato pesantemente il quadro clinico. Fino al lieto fine, con il saluto a medici, infermieri e operatori socio-sanitari che l'hanno salutata.

Una dimissione che ha consentito, finalmente, di chiudere i battenti del reparto Covid del presidio ospedaliero nocerino. Sedici, lunghi, mesi dopo.