Bracigliano piange la sua dodicesima vittima del Coronavirus Il comune torna "Covid free"

Ancora un lutto per Covid in provincia di Salerno. Dopo il decesso a Siano annunciato ieri dal sindaco Giorgio Marchese, dolore anche a Bracigliano per l'ennesima vittima del virus. Si tratta di una donna di 53 anni, la dodicesima vittima nel comune da inizio pandemia. A comunicare la triste notizia il sindaco Antonio Rescigno. Ma dal comune ci sono anche "buone nuove".

"Dopo mesi di sofferenza e di attesa - scrive la fascia tricolore - possiamo finalmente annunciare che Bracigliano è "COVID FREE". Infatti, a seguito dei controlli effettuati, la competente Asl ci ha comunicato che sul nostro territorio, anche stavolta, non è stato registrato nessun caso di positività al Covid-19. Rispetto al precedente aggiornamento si sono registrate 5 nuove guarigioni. Quindi, il numero di guariti nella nostra Comunità sale a 429 unità.

Al momento non si registrano soggetti positivi rispetto al precedente aggiornamento. La maggior parte dei soggetti che sono risultati positivi nel recente passato hanno avuto lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, hanno osservato il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Ad oggi, quindi, tutti risultano guariti."

Un respiro di sollievo dopo mesi di preoccupazioni, ma vietato abbassare la guardia. L'appello finale, infatti, è ancora una volta al rispetto delle normativa e delle regole anticontagio e alla vaccinazione: "L'unica speranza".